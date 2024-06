O Grêmio está perto de anunciar a contratação de Rodrigo Caio. O zagueiro de 30 anos desembarcou na Base Aérea de Canoas nesta quarta (29) para assinar com o Tricolor. Acompanhado de seguranças do clube, o jogador foi flagrado por torcedores e profissionais de imprensa. O vídeo acima é do jornalista Mateus Trindade, colega e repórter da RBS TV.