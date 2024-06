O Grêmio decidirá a vaga nas oitavas de final da Libertadores em um estádio com boa estrutura, mas com um gramado irregular, repleto de falhas e ondulações. Com capacidade para 10 mil torcedores, o Estádio CAP, casa do Huachipato, deve lotar para a partida desta terça (4), considerada histórica pela equipe local.