O Grêmio precisa “derrubar” a sua estátua

O Grêmio ficou para trás, deixou no caminho uma de suas grandes virtudes. A força de um clube está no respeito as suas bandeiras, as suas histórias e a sua torcida. Pois o Grêmio entregou as suas vitórias à idolatria, diminuindo o sentido de coletividade, base fundamental a origem de um clube associativo. A narrativa venceu os fatos e o Grêmio sucumbiu como estrutura.