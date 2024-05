A Geral do Grêmio, principal torcida organizada do clube, estará presente na retomada dos jogos no Couto Pereira, em Curitiba, e com seus instrumentos. Neste domingo (26), com o auxílio do 18º batalhão do exército de Sapucaia do Sul, integrantes da banda retiraram bumbos e outros equipamentos musicais de dentro da Arena, que está com dificuldades de acesso por conta das enchentes que atingiram Porto Alegre. Veja vídeo abaixo.