O Grêmio prepara várias medidas para se sentir "em casa" em Curitiba, cidade escolhida como a base tricolor pelos próximos 15 dias. Para ter mais opções de treino, o clube reservou dois CTs na capital paranaense. Além disso, a direção faz um forte trabalho de mobilização junto aos consulados de diversos estados do país para garantir um bom público no estádio Couto Pereira nos jogos contra The Strongest-BOL, Bragantino e Estudiantes.