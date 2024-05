O técnico Renato Portaluppi pode ganhar "reforços" na passagem gremista por Curitiba. O Grêmio avalia incorporar ao elenco que viaja neste domingo (26) para a capital paranaense jogadores que se recuperam de lesões e que ainda não estarão à disposição para o jogo contra o The Strongest, quarta-feira (29), na retomada Tricolor na Libertadores. Jogadores como Geromel, Pavon, Mayk e André podem continuar o tratamento de suas lesões no CT do Coritiba.