Depois de quatro meses no Grêmio, o centroavante Matías Arezo fez um balanço do início da sua trajetória no clube. Em entrevista ao jornal El País, do Uruguai, ele já projetou 2025 e também revelou como foram as suas conversas recentes com Ignacio Ruglio, presidente do Peñarol, onde atuou em 2023.