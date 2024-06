O Grêmio enfrenta o Bragantino neste sábado (1º), às 16h, no retorno do Brasileirão. A partida também marcará o reencontro de Lincoln com o time gremista. O meia-atacante de 25 anos foi mais uma das promessas de "novo Ronaldinho" a surgirem cedo na base do Tricolor, porém foi longe de Porto Alegre que trilhou o caminho para se firmar no futebol profissional.