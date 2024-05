Adversário do Grêmio na Libertadores, na próxima quarta-feira (29), em Curitiba, o The Strongest ampliou sua série invicta neste domingo (26). Com um gol de Bruno Miranda, o clube bateu o Oriente Petrolero, fora de casa, e empatou em pontos com o líder do Campeonato Boliviano, o seu rival Bolívar. Os dois times somam dez pontos após quatro rodadas, mas o The Strongest perde a liderança pelo saldo de gols.