O Grêmio entra em campo na noite desta terça-feira (23), às 19h, para um confronto decisivo pela Libertadores. Com desfalques, Renato Portaluppi tem problemas na defesa, no meio-campo e no ataque para montar a equipe. Por isso, GZH aponta três surpresas que o treinador gremista pode apresentar no Estadio Uno, de La Plata, diante do Estudiantes.