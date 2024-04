Desde a temporada passada, o torcedor do Grêmio tem muita dor de cabeça com a defesa. No Brasileirão de 2023, o Tricolor levou 56 gols, apesar da segunda colocação. Nesta edição, o quadro inicial se apresenta diferente. Nas últimas duas vezes em que esteve em campo, a equipe não foi vazada.