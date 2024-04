O Grêmio começou com derrota o Brasileirão 2024. Em São Januário, no Rio de Janeiro, o Tricolor jogou mal e levou 2 a 1 do Vasco neste domingo (14). Os cariocas marcaram com David e Mateus Carvalho ainda no primeiro tempo, enquanto o Tricolor descontou com Gustavo Martins, na etapa final.