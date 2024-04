O zagueiro Kannemann foi substituído logo no início do jogo entre Vasco x Grêmio, neste domingo (14), após choque na cabeça, e se tornou o primeiro jogador do Brasileirão a sair de campo por concussão — o que permite uma troca extra para as duas equipes no decorrer da partida. O argentino caiu no gramado aos 9min, tentou se levantar, mas não conseguiu se manter no duelo, e a nova regra precisou ser utilizada já na primeira rodada.