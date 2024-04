O Grêmio saiu derrotado na estreia do Brasileirão 2024 neste domingo (14). O Tricolor sofreu dois gols no primeiro tempo para o Vasco, em São Januário, e só conseguiu marcar um na segunda etapa, com o zagueiro Gustavo Martins. Para o técnico Renato Portaluppi, um dos motivos da derrota gremista foi a dispersão no início do jogo.