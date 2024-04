O Grêmio desembarcou na tarde deste sábado (13), no Rio de Janeiro, para enfrentar o Vasco em São Januário pela primeira rodada do Brasileirão. O técnico Renato Portaluppi relacionou 23 jogadores para a estreia gremista e, assim como na derrota para o Huachipato-CHI pela Libertadores, não contará com força máxima.