O Grêmio adicionou mais uma posição na lista de reforços para a sequência da temporada. Além de dois zagueiros e um centroavante, o clube avalia a contratação de um primeiro volante com maior poder de marcação do que os atuais. Trata-se de um pedido do técnico Renato Portaluppi para aumentar a solidez do meio-campo e a proteção à zaga.