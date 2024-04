Depois de ser derrotado pelo Huachipato, na Libertadores, o Grêmio estreará no Brasileirão diante de um adversário que também busca recuperação. O Vasco, no entanto, não vem de um título estadual como o Tricolor. Pelo contrário, o Cruz-Maltino foi eliminado precocemente do Campeonato Carioca e chega para a partida deste domingo (14), às 16h, em São Januário, há quase um mês sem entrar em campo. O técnico Ramón Díaz ainda terá de lidar com a ausência de sua maior estrela, o francês Dimitri Payet.