A vitória do Grêmio sobre o Athletico-PR nesta quarta-feira (17) foi essencial para afastar a pressão que se assanhava para os lados do Humaitá. O triunfo por 2 a 0 deu novos ares ao time. Muito além disso, explanou dois destaques, que além de merecerem mais minutos, garantem uma subida na hierarquia do técnico Renato Portaluppi.