Toda a trajetória tem um começo. A de Gustavo Nunes, por exemplo, foi no dia 10 de fevereiro, no empate em 1 a 1 com o São Luiz, na Arena. Na oportunidade, o atacante de 18 anos entrou aos 43 do primeiro tempo e foi decisivo, dando a assistência para o gol de empate anotado por Galdino.