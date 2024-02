O Grêmio anunciou nesta quinta-feira (8) a renovação do contrato do atacante Gustavo Nunes, 18 anos. Ele ganhou destaque ao marcar três gols na edição de 2024 da Copa São Paulo. O novo vínculo do jovem terá validade até o fim de 2028. O término do acordo atual iria até outubro de 2025. A negociação foi encaminhada após reuniões realizadas nos últimos dias.