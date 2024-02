Na partida que antecede o clássico Gre-Nal, o Grêmio enfrentará o Santa Cruz, neste sábado (17), às 16h30min, na Arena. O duelo será a última oportunidade para Renato Portaluppi testar o time titular antes do primeiro confronto contra o rival no ano. Ainda existem algumas dúvidas no 11 inicial, porém um dos nomes que está bem cotado para começar no ataque é o jovem Gustavo Nunes.