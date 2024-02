O Grêmio anunciou, nesta sexta (16), a contratação do atacante Cristian Pavón, que assinou contrato por três anos. O jogador de 28 anos estava no Atlético-MG e é o sétimo reforço do Tricolor para a temporada. Pavón chega para atuar no lado do campo. A direção intensificou a busca por um atleta desta função depois das lesões de Soteldo e Nathan Fernandes.