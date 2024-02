O novo reforço do Grêmio já está em Porto Alegre. O atacante argentino Cristian Pavón, 28 anos, desembarcou nesta quinta (15) em Porto Alegre para assinar contrato de três anos. Contratado do Atlético-MG, o jogador custará US$ 3,8 milhões (R$ 19 milhões) aos cofres do time gaúcho — será a terceira maior contratação da história do Tricolor.