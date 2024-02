Novo centroavante do Grêmio, Diego Costa foi apresentado na tarde desta quinta (15), no CT Luiz Carvalho. O jogador, que vestirá a camisa 19, não atua desde 3 de dezembro, quando defendeu o Botafogo pela última vez no Brasileirão. Por vir de mais de dois meses sem atuar, deixou em dúvida sua presença no Gre-Nal marcado para 25 de fevereiro, no Beira-Rio.