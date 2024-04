Um jogo de paciência. Assim a comissão técnica do Grêmio prevê a final do Gauchão contra o Juventude, neste sábado (6), às 16h30min. Nos bastidores, a decisão é encarada pelo Tricolor como uma das mais difíceis dos últimos Estaduais. O técnico Renato Portaluppi elogia a capacidade tática do rival Roger Machado e prepara uma estratégia ofensiva para tentar surpreendê-lo.