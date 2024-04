Recuperado de um desconforto muscular, Geromel será titular do Grêmio na decisão do Gauchão, neste sábado (6), contra o Juventude. Na entrevista coletiva de sexta-feira o zagueiro despistou sobre a sua escalação, mas ele está confirmado e será o capitão do time. Se o Grêmio for campeão, ele levantará o troféu.