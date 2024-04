As músicas da Geral foram a trilha sonora da concentração do Grêmio na manhã deste sábado (6). Os cânticos foram reproduzidos por meio dos celulares de alguns dos gremistas que fizeram vigília no saguão, no aguardo da decisão do Gauchão. Contudo, o ambiente de festa fica restrito à torcida. O Tricolor blinda o grupo de jogadores e adota várias medidas para criar um clima de mobilização total para a final contra o Juventude, às 16h30min.