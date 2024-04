No século passado, 1968 ficou conhecido no mundo como o "ano que não acabou". No caso do Grêmio, ele pode ser, neste sábado (6), o ano que se repete se conquistar o hepta contra o Juventude, na Arena. Uma vitória vai refletir na história gremista de 1968. Aliás, ganhar esta decisão fará que o clube ostente o terceiro heptacampeonato em 104 anos de Gauchão.