A busca pelo hepta gremista no Gauchão implica em continuar como clube com maior hegemonia estadual entre os times da Série A do Brasileirão 2024. Para a marca se manter, o Grêmio precisa vencer o Juventude, neste sábado (6). O Tricolor, porém, perde para o São Raimundo, de Roraima, entre todas as equipes do país independentemente de divisão.