Um dos assuntos que antecedeu a entrevista coletiva dos técnicos finalistas do Gauchão 2024, nesta sexta-feira (5), foi a noite em que Renato Portaluppi e Roger Machado jogaram juntos com a camisa do Grêmio. Os treinadores se encontraram em evento promovido na sede da Federação Gaúcha de Futebol (FGF), em Porto Alegre, às vésperas da decisão do campeonato, neste sábado (6), às 16h30min, na Arena.