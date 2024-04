GZH preparou uma programação especial para o jogo que resultou com o Grêmio conquistando o hepta do Gauchão pela segunda vez. A equipe do técnico Renato Portaluppi venceu por 3 a 1 o time de Roger Machado, na tarde deste sábado (6), na Arena. Acompanhe a repercussão do título tricolor no "Balanço Final", comandado por Diori Vasconcelos, direto da cabine da Gaúcha na Arena.