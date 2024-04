O Juventude trata o confronto diante do Grêmio, às 16h30min, na Arena, como um dos seus grandes momentos na história recente do clube. Apesar do título da Copa do Brasil, em 1999, e do Gauchão em 1998, chegar ao bi estadual seria algo importante no contexto da instituição. O discurso adotado é de fazer história com a conquista. O time está definido e houve um "encontro" inusitado na concentração da equipe.