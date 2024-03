Mesmo após ter primeira proposta recusada pelo Athletico-PR, o Grêmio segue em conversas para tentar finalizar a contratação do zagueiro Pedro Henrique, 28 anos, ainda nesta quinta-feira (7). A ideia da direção gremista é que tudo seja acordado a tempo de o jogador aparecer no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF até as 19h, quando encerra o prazo de inscrição na janela de transferências do futebol brasileiro.