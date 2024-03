A Arena Porto-Alegrense, gestora do estádio do Grêmio, deu nesta segunda-feira (11) mais alguns passos para dar suporte ao andamento processo de limpeza do teto da Arena. Além de mais um trecho da cobertura ter sido limpo, foram instalados equipamentos e manutenção das conexões hidráulica. Apesar da projeção de conclusão das atividades em até 40 dias, o ritmo da limpeza depende também das condições climáticas. Em dias de chuva, ou em datas com jogos no estádio, os trabalhos são interrompidos.