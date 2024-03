Ruan Tressoldi, ex-Grêmio, é o segundo zagueiro do mundo com a maior média de aceleração por partida, 1,77 vez mais do que os companheiros de posição. O levantamento, feito pelo CIES Football Observatory, divulgado na quinta-feira (7), leva em consideração a relação entre acelerações feitas/esperadas de acordo com a posição e o estilo de jogo da equipe.