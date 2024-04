Adversários neste sábado (30), os técnicos de Juventude e Grêmio construíram uma relação que vai além do futebol. Com o Grêmio como ponto de início de ambos, como jogadores e técnicos, Roger Machado e Renato Portaluppi já foram companheiros. Viraram comandado e comandante, e neste final de semana serão rivais na decisão do Gauchão.