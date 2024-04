Juventude e Grêmio iniciam neste sábado (30), a partir das 16h30min, a decisão do Gauchão 2024. Nesta edição do Desenho Tático, o repórter de GZH Cristiano Munari projeta o duelo tático entre os técnicos Roger Machado e Renato Portaluppi para o jogo no Alfredo Jaconi. Confira.