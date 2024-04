O Grêmio está em Caxias do Sul para o início da disputa das finais do Gauchão. Recepcionado por centenas de gremistas, o ônibus que trouxe a delegação para a serra gaúcha estacionou no hotel que abrigará jogadores, comissão técnica e direção até a partida deste sábado, às 16h30min, contra o Juventude. A chegada teve uma pequena quebra de protocolo, mas por um bom motivo.