O crescimento do Grêmio no momento decisivo do Gauchão passa pelas chegadas de Diego Costa e Cristian Pavon, pela afirmação do jovem Gustavo Nunes, mas também pela recuperação de Franco Cristaldo com os conselhos de Renato Portaluppi. O meia, que chegou a ir para o banco durante a primeira fase do estadual, voltou à equipe para ser decisivo nos mata-matas e vai para a final contra o Juventude como um dos protagonistas do time tricolor.