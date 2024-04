O lado esquerdo defensivo é uma das principais preocupações do técnico do Grêmio, Renato Portaluppi, para o primeiro jogo da final do Gauchão, contra o Juventude, neste sábado (30). Com a suspensão de Mayk, a equipe não tem à disposição outro lateral com características defensivas. Por isso, para guarnecer o setor, o treinador deve fazer ajustes no posicionamento do meio-campo.