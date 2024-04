Embora o grupo do Grêmio esteja focado na final do Gauchão contra o Juventude, a comissão técnica e a direção já deflagraram a “operação La Paz”. De olho na estreia na Copa Libertadores, na próxima terça (2), contra o The Strongest, o clube adotará uma série de cuidados logísticos. Em um primeiro momento, o técnico Renato Portaluppi planeja a utilização de time misto na Bolívia.