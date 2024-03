O Grêmio tem um novo titular na lateral esquerda. Com a lesão de Reinaldo, que sofreu um estiramento e ruptura parcial no ligamento do joelho direito, o técnico Renato Portaluppi vem escalando o recém-contratado Mayk. Como, o então titular não tem previsão de retorno, existe a possibilidade de o camisa 26 ser titular na estreia da fase de grupos da Libertadores.