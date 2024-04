Renato Portaluppi conhece o Campeonato Gaúcho como poucos. Atual comandante do Grêmio na busca pelo heptacampeonato, o técnico levantou a taça quatro vezes em um período recente (2018, 2019, 2020 e 2023) e, agora, tem o Juventude pela frente como adversário na decisão do Gauchão de 2024. A disputa das finais terá início neste sábado (30), em Caxias do Sul, no Estádio Alfredo Jaconi. Em entrevista para GZH, o treinador refletiu sobre as dificuldades enfrentadas na caminhada da competição deste ano. Uma edição que ele afirma ter sido a mais disputada que ele já enfrentou.