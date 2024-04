Na minha participação no Jornal do Almoço desta sexta-feira (29), pela RBS TV, falei sobre o merecimento dos dois finalistas do Gauchão em estarem disputando a grande decisão, que começa neste sábado (30). Agora, tanto Grêmio quanto Juventude precisam mostrar suas diferenças para se sobressair um contra o outro já na partida de ida.