O Gre-Nal 441 é passado no Grêmio. A derrota, no entanto, deixa lições para Renato Portaluppi. Principalmente com problemas a corrigir na parte defensiva, o técnico terá ajustes a fazer para enfrentar o que ainda vem em 2024. Mas nem tudo que aconteceu no Beira-Rio foi negativo. O surgimento e a afirmação de Gustavo Nunes indicam um futuro promissor do atacante de 18 anos.