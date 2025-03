Meia do Grêmio convoca torcida para estreia na Supercopa; veja vídeo

O Grêmio terá um trunfo para enfrentar o Corinthians, no domingo (9), às 16h, pela primeira fase da Supercopa do Brasil.

A estreia da meia Daniela Montoya, capitã da seleção colombiana, pode corroborar para uma vitória inédita sobre as Brabas e pela manutenção do sonho de título nacional.

Em jogo único, o Tricolor precisa do triunfo para avançar às semifinais. Em caso de empate, a decisão será nos pênaltis.

— É uma honra poder estrear neste importante clube. Sei que é um confronto muito difícil, conhecemos a história do Corinthians, mas também entendemos que é um jogo, que estamos 11 contra 11, e esse clube também tem uma história muito importante — disse a meia, em entrevista exclusiva a Zero Hora.

Estreia em casa

Em sorteio, a CBF definiu que as Gurias Gremistas estrearão em casa. Portanto, o duelo com o Corinthians será na Arena do Grêmio, com o apoio do torcedor.

— Eu sei que vai ser um momento muito feliz, que a torcida do Grêmio vai estar lá nos acompanhando, e vai ser peça fundamental para que possamos vencer o jogo. Estamos esperando que esse momento chegue rápido para podermos demonstrar o nosso jogo em campo — afirmou Daniela Montoya.

Este será apenas o primeiro desafio do Grêmio, em uma temporada que ainda terá Copa do Brasil, Brasileirão e Gauchão. Com três títulos estaduais desde a retomada do departamento, o Tricolor sonha com o "algo a mais" em 2025.

— Obviamente, temos um desafio muito importante no domingo, queremos ir passo a passo e queremos vencer. A expectativa é muito grande, mas também temos muito mais competições, e quero dar o meu melhor, contribuir com a minha experiência, com o meu jogo, e sei que tudo vai ocorrer muito bem — reiterou.

Se conseguir eliminar o Corinthians, o Grêmio voltará a campo no meio da próxima semana, pelas semifinais. O adversário sairá do embate entre Cruzeiro e Bahia, que duelam no sábado (8).