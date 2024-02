Diego Costa já tem data para fazer sua estreia pelo Grêmio. O técnico Renato Portaluppi confirmou que o centroavante será utilizado na última rodada da primeira fase do Gauchão. A partida contra o Guarany de Bagé, no próximo sábado (2), às 16h30, na Arena, vai marcar a estreia de Diego Costa com a camisa do Tricolor.