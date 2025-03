Com três jogadores do Grêmio, seleção brasileira é convocada para Sul-Americano sub-17

Três jogadores do Grêmio vão representar a seleção brasileira no Sul-Americano sub-17 . O zagueiro Luis Eduardo , o meia Tiaguinho e o atacante Gabriel Mec estão na lista divulgada pela CBF nesta segunda-feira (3).

A apresentação dos 23 atletas chamados está marcada para o dia 10 de março, Granja Comary, no Rio de Janeiro.

O Brasil faz parte do Grupo B, junto com Equador, Venezuela, Uruguai e Bolívia. As partidas serão disputadas em Cartagena.