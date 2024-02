O Grêmio, apesar da derrota, recebe motivos para enxergar luz no fim do túnel. Gustavo Nunes tem tudo para ser um atacante diferenciado. Não fossem Mauricio, a bordo de uma atuação tática perfeita, como jogador moderno que ataca e defende, ou a atuação de luxo de Alan Patrick, o jovem de 18 anos seria o nome do jogo.