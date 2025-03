Monsalve não apresenta lesão em reavaliação feita pelo Grêmio

O Grêmio começou a semana Gre-Nal com uma boa notícia. Depois de deixar o Alfredo Jaconi, no sábado (1º) com dores musculares na perna direita, Monsalve não apresentou lesão nas avaliações feitas nesta segunda-feira (3) na reapresentação do elenco gremista, no CT Luiz Carvalho.